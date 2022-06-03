نهاية قصة لاكازيت مع آرسنال

2022/06/03 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الجمعة، إن ألكسندر لاكازيت مهاجمه الفرنسي المخضرم سيرحل عند نهاية عقده في يونيو الجاري ليسدل بذلك الستار على مسيرة استمرت خمسة أعوام في صفوف النادي اللندني.وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان: “كان لاكازيت لاعبًا رائعاً معنا، وكان قائداً حقيقيًا في الملعب وخارجه وكان له تأثير بالغ الأهمية […]

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