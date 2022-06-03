“مخربون” يرمون السموم في عموم المصب العام بين محافظتي الديوانية وواسط

2022/06/03 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هام جدا أعلنت وزارة الموارد المائية عن قيام مجموعة من المخربين برمي السموم في عمود المصب العام بين محافظتي الديوانية وواسط ادت الى نفوق كميات من الاسماك وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل كوادر بحيرة الدلمج لمنع دخول السموم الى البحيرة لحماية الثروة السمكية من الهلاك ، كما دعت وزارة الموارد المائية قوة حماية بحيرة […]

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