2022/06/03 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 114 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة ، في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعةبلغ عددهم 10757".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات الجائحة في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات الجائحة في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).