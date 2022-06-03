تسجيل حالة وفاة ونحو 130 إصابة بكورونا في العراق

2022/06/03 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حالة

وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24

ساعة الماضية في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي

اليومي، ان مختبراتها سجلت 129 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، فيما تشا

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