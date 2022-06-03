هل سيرمم الغرب ثغرات ديموقراطيته؟ - عادل صوما

2022/06/03 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما يدافع المستفيدون من الاسلام سياسياً عن جرائمهم ضد دولهم ومن لا ينتمي إليهم، بتكفير من يكشفهم أو باغتيال من يتجرأ بالوقوف في وجههم فكرياً أو سياسياً، أو بترهيب المجتمعات بتفجيرات في الدنيا، وترديد رواية الثعبان الأقرع في القبر وبالحرق في الآخرة، وهي عبارة عن مجموعة أساطير، يستحيل أن يصدقها أي إنسان يستعمل عقله لمدة عشر دقائق يومياً.



أما في الغرب فيستخدمون مصطلح الاسلاموفوبيا، الذي ابتكره الغرب ......





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