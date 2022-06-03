الزوراء يرفض إقامة ممر شرفي للشرطة

2022/06/03 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض نادي الزوراء، إقامة ممر شرفي لفريق الشرطة في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة المقبلة من الدوري الممتاز.وقال مصدر في إدارة النادي لـ”ايرث نيوز” إن “نادي الزوراء، وافق في بادئ الامر على إقامة ممر شرفي لفريق الشرطة في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز”.وبين أن “إدارة النوارس، تراجعت عن قرارها فيما بعد […]

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