هيئة الحج: السلطات السعودية توافق على تسيير رحلات العمرة براً للعراقيين

2022/06/03 | 17:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من فوائد النقل البري للحجاج هي التشرف بزيارة المسجد النبوي..

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