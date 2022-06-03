كنائس حفلات زفاف في لاس فيغاس تتلقى رسائل بوقف استخدام إلفيس بريسلي.. ما السبب؟

2022/06/03 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلقى بعض الكنائس الصغيرة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية التي تقام فيها حفلات الزفاف، رسائل كف وامتناع، مفادها التوقف عن استخدام صورة ألفيس ومن يقلّده في حفلاتهم، وفق رسالتين حصلت عليهما CNN.

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