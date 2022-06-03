أوكرانيا تتهم تركيا بالسرقة وتطالب بالتحقيق

2022/06/03 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال سفير كييف لدى أنقرة، اليوم الجمعة، إن تركيا من بين الدول التي تشتري الحبوب التي سرقتها روسيا من أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.كما قال السفير فاسيل بودنار للصحافيين، إنه طلب المساعدة من السلطات التركية والشرطة الدولية (الإنتربول) للتحقيق بشأن الضالعين في شحن الحبوب التي تمر عبر المياه التركية.كانت وكالة أنباء […]

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