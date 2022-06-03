حبوب صلاح الدين: وصول الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين

2022/06/03 | 17:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيديكشف مدير مجمعات الحبوب في محافظة صلاح الدين جاسم محمد الجميلي، اليوم الجمعة، عن كميات الحنطة المستلمة في الموسم التسويقي الحالي حتى تاريخ اليوم، فيما أكد وصول الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين.وأوضح الجميلي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع )، أن "استلام الحبوب مستمر في محافظة صلاح الدين عبر صوامع الشرقاط والطوز وتكريت ومجمعات سامراء والدور والعلم"، مبيناً أن "الكميات المستلمة لغاية اليوم بلغت مئتين وعشرة الآف طن ومستحقات الحبوب تدفع اولاً باول". وأضاف، "تم بتوجيه من وزير التجارة اجراء مناقلة عشرة الآف طن من الحبوب الى محافظة نينوى لتعزيز مفردات البطاقة التموينية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "وصول الدفعة الثالثة من مستحقات الحبوب للفلاحين والمزارعين بمحافظة صلاح الدين والتي بلغت واحدا وعشرين مليار دينار".وأكد الجميلي ، "سيتم خلال الاسبوع المقبل تسليم دفعة جديدة من المستحقات إلى الفلاحين".

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