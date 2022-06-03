2022/06/03 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تجاوزات الأمانة العامة لحركة امتداد على النظام الداخلي الذي هو بمثابة دستور الحركة ومحاولتها لتأسيس اعراف لاتنسجم مع النظام و العمل المؤسساتي اعلن تعليق عضويتي في المكتب السياسي ومن جميع مفاصل الحركة لحين عقد المؤتمر العام الأول.انور عزيز عبد الرضا عضو المكتب السياسي عضو مؤسس في حركة امتداد.#امتداد_مشروع_وطن انور عزيز عضو المكتب […]

ظهرت المقالة بعد الركابي..



عضو مكتب سياسي في “امتداد” يعلق عضويته أولاً على ايرث نيوز.

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