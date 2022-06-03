شركة النرجس ترد على اتهام وائل عبد اللطيف: رفضنا مشروع

2022/06/03 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة ردت شركة النرجس في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، على النائب الأسبق وائل عبد اللطيف الذي اتهم بها الشركة بالسيطرة على المشاريع، مبينة ان الشركة رفضت مشروع ابنه فاتهمها بمعلومات كاذبة.

وقال مدير الشركة حاتم الدراجي في رسالة صوتية موجهة الى وائل عبد اللطيف عبر (بغداد اليوم): "كان الاحرى بك التأكد من المعلومات التي تدلي بها من قسم التخطيط في المحافظة قبل النطق بها والتشهير والتسقيط بشركة النرجس".

وأضاف ان "مجموع مشاريع المحافظة بجميع القطاعات 700 مشروع وما احيل منها لشركة النرجس هي فقط 11 مشروعاً"، مشيرا الى ان "ما تحدث به النائب الأسبق وائل عبد اللطيف من معلومات غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة".

وأوضح الدراجي ان "الشخص الذي في مخيلة عبد اللطيف لا يرتبط بالشركة وهي لي وفيها اكثر من 7 الاف موظف من أهالي البصرة بمختلف التخصصات والعمل جاري على توسعتها لتكون بأكثر من 10 الاف موظف".

وبين ان "ردة فعل عبد اللطيف هي شخصية بعد ان رفضنا مشروع تقدم به ابنه سرمد يخص يخص الطاقة"، لافتا الى ان "سبب الرفض كون المشروع ليس من تخصص الشركة المختصة بمشاريع البنى التحتية".

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