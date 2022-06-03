هل ستنهار الحركة؟.. اعضاء إمتداد يحددون موقفهم من قرار الركابي

2022/06/03 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، بوجود اعضاء في حركة امتداد اعلنوا تعليق عضويتهم تضامناً مع علاء الركابي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك عضوا في المكتب السياسي لحركة امتداد علق عضويته بعد قرار الركابي"، مبينا أن "ذلك تضامنًا معه".

وأضاف أن "هناك اعضاء اخرين بينهم سيتجهون لاتخاذ القرار ذاته".

وفي وقت سابق، قال النائب علاء الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "امتداد هي الحب الكبير، هي المشروع الحلم، هي بارقة الأمل والنور في هذه الظلمة، أخلصت للمشروع بكل ذرة من كياني، قدمت كل ما أستطيع، لم أبخل على المشروع بشيء أبدا".

وأضاف: "ساهمت بكل طاقتي بكل ما أستطيع في كل مفاصل ومراحل إنشاء هذا الكيان السياسي الأمل".

وتابع الركابي: "إمتداد تبقى في قلبي مع كل نبضة وإلى آخر نبضة في قلبي وآخر لحظة في حياتي، وسأبقى أنظر للمشروع على أنه أمل وابقى ادافع عنه وأفديه بروحي، لكن من أجل العراق ومن أجل إمتداد أعلن عن تجميد عضويتي في جميع مفاصل الحركة الإدارية والنيابية ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولغاية عقد المؤتمر العام الأول الذي يخصص حسب النظام الداخلي لانتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة".

واكمل: "أبلغت أعضاء الأمانة العامة بهذا القرار ..



وحتى نلتقي مجددا أتمنى لهم السداد والتوفيق والهداية لما فيه خير البلاد والعباد".

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