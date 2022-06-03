مخربون يرمون

2022/06/03 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الجمعة، عن قيام مجموعة من المخربين

برمي السموم في عمود المصب العام بين

محافظتي الديوانية وواسط وتسببهم بنفوق

كميات من الأسماك.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

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