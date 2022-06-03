برهم صالح في ذكرى استشهاد الصدر ونجليه: قارع الاستبداد وجسد أعظم الجهاد

2022/06/03 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الجليلين (طاب ثراهم)، نستذكرُ درساً بليغاً في مقارعته نظام الاستبداد وهو اوج قوته، مُجسِداً بروحهِ أعظم الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر، ليُقدم اعلى مراتب التضحيةِ والفداء واستنهاض همم العراقيين لرفض الظلم والطغيان.برهم صالح

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