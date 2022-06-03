وكأنه غير موجود.. شاهد رد فعل مسؤولة سألها مراسل CNN عن إطلاق النار الجماعي بمدرسة ابتدائية في تكساس

2022/06/03 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهلت المدعية العامة في مقاطعة يوفالدي بتكساس، كريستينا بوسبي، أسئلة من مراسل CNN، شيمون بروكوبيتش، حول إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية.

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