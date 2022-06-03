شاهد بالفيديو.. قصة عراقي مسكين اشترى گاع وطلع بيها نفط باعه للصين وانسجن!

2022/06/03 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PHFX27fCZjA

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