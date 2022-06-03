2022/06/03 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على امر ما تسمى بـ"مفارز قاطع جنوب بغداد" في تنظيم داعش الإرهابي في الرضوانية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعملية استخبارية نوعية تميزت بالتنسيق العال ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشعبة استخبارات الفرقة ١٧ من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في الفرقة اثمرت عن القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين بمنطقة الرضوانية جنوبي بغداد والذي يلقب (ابو المقداد ) و( ابو السارة)".

وأضافت ان "الإرهابي شغل منصب شرعي لما تسمى ولاية الجنوب وشغل بعدها منصب آمر مفارز قاطع جنوب بغداد، وهو من اهم المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب"، مبينة انه "جرى تسليمه الى الهيئة التحقيقة لقيادة عمليات بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على آمر "مفارز قاطع جنوب بغداد" في الرضوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على آمر "مفارز قاطع جنوب بغداد" في الرضوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).