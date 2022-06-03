متظاهرون يقطعون الشوارع للمطالبة بإقالة محافظ الديوانية (صور)

2022/06/03 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نظم العشرات من المواطنين والناشطين في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، تظاهرة في ساحة الساعة وسط الديوانية وبمحيط مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن عددا منهم قطعوا عدة شوارع رئيسية بالاطارات المشتعلة كحالة من التعبير على الاحتجاج.

فينا قال المتظاهرون، إن "مطالبهم هذه تأتي لفشل المحافظ بتقديم الخدمات"، حسب تعبيرهم.

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