2022/06/03 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةنفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، اعتماد درجات نصف السنة للنجاح بامتحانات الثالث المتوسط.

وقال أحمد العبيدي مدير الإعلام بوزارة التربية في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، ان "الأنباء المتعلقة بشأن اعتماد الوزارة على درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة، غير صحيحة".

واضاف انه "قريبا سنعلن عن جدول الامتحانات النهائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح حقيقة اعتماد درجات نصف السنة للثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح حقيقة اعتماد درجات نصف السنة للثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).