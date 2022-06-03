بايدن: حرب أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء

2022/06/03 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الحرب الروسية في أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء.وقال بايدن، حرب بوتين في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع الأسعار.كما أضاف، شحنات الحبوب من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.في وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “روسيا مستعدة للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات […]

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