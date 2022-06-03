العراق يدعو إيطاليا إلى توقيع إتفاقيَّة الشراكة في المجالات الاقتصاديَّة والتجاريَّة

2022/06/03 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة يقدم التهنئة إلى جُمهوريَّة إيطاليا بمُناسبة العيد الوطنيّ قدّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إلى جُمهوريَّة إيطاليا بمُناسبة العيد الوطنيّ، قائلاً : إنهُ لمن دواعيّ سروريّ أنَّ أكون معكم اليوم للاحتفال بذكرى العيدِ الوطنيّ لجُمهوريَّة إيطاليا، وبهذه المُناسبة أودُّ أنَّ أتقدم بالتهنئة للحكومة والشعبَ الإيطاليّ الصديق، مُتمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.واعرب عن […]

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