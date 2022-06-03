2022/06/03 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر يطرح مقترحا من ٤ نقاط على الاطار التنسيقي١- انضمام ٥٠ نائبا من الإطار التنسيقي إلى التحالف الثلاثي ( إنقاذ وطن)٢- تجميد الفصائل المسلحة لفترة محددة لغرض اعطاء فرصة للتفاوض من قبل برلمان والحكومة بهدف خروج قوات التحالف الدولي من العراق وتبديل رئيس الحشد الشعبي٣- الصدر: متمسكون تمسكا كاملا بترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء٤ – في حال تغيير رئيس الجمهورية يتم ذلك عبر التفاهم كوردي++++++تم دراسة هذه النقاط من قبل الإطار التنسيقي وتم رفضهااعتبر من قبلهم هذا تمسك بالتحالف الثلاثي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يطرح مقترحا من ٤ نقاط على الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يطرح مقترحا من ٤ نقاط على الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).