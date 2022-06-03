الشرطة الأوروبيّة تعتقل عدداً من “كبار” تجار البشر

2022/06/03 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة الأوروبية، الجمعة، أنها اعتقلت ثمانية من “كبار” تجار البشر، وفككت شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب 10 آلاف شخص، غالبيتهم من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى القارة.كما اعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية وبمشاركة النمسا وهنغاريا ورومانيا وصربيا وهولندا، 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا، على ما قالت وكالة الشرطة التابعة […]

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