العراق يحرز عدة ميداليات في بطولة آسيا وأوقيانيا للسامبو

2022/06/03 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – واع أحرز منتخب العراق للسامبو، اليوم الجمعة، ميداليات عدة ضمن بطولة آسيا وأوقيانيا التي تقام في لبنان. وقال مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" المنتخب العراقي للسامبو شارك في بطولة آسيا وأوقيانيا في الـ"سامبو" والـ"سامبو كومبات" التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو وفروعه في 2 و3 و4 حزيران الجاري في ملعب مجّمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية".وأضاف، أن" البطولة مخصصة لجميع الفئات العمرية، الكبار والناشئين للذكور والإناث وتقام لأول مرة في لبنان بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 21 دولة هي: لبنان، الأردن، إيران، العراق، كازاخستان، بنغلادش، كوريا الجنوبية، كيرغيزستان، ماليزيا، منغوليا، فلسطين، باكستان، الفيليبين، سنغافورة، سوريا، تركمانستان ، طاجاكستان، اوزباكستان، اليمن، استراليا ،نيوزيلندا".وتابع أن" المنتخب العراقي أحرز عدّة ميداليات، على أن يستعد اللاعبون للمشاركة في بطولات كأس العالم وبطولات قارية وعالمية في الأشهر المقبلة".

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