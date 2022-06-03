شاهد بالفيديو.. وساطة اممية: بلاسخارت على خط مفاوضات تشكيل الحكومة‎‎



شاهد بالفيديو.. وساطة اممية: بلاسخارت على خط مفاوضات تشكيل الحكومة‎‎
2022/06/03 | 18:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: GwSel_K9esI

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