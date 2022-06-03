ماذا كانَ سيحدثُ لنا الآن لولا هذا النفط كُلّه ؟

2022/06/03 | 18:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

ماذا كان سيحدث لنا (الآن)، لو أنّنا لم

نكن نملكُ النفط، ولم نكن نُصدّر مايقرب

من 4 مليون برميل يومياً، بمعدل سعر 100

دولار للبرميل؟

ماذا كان سيحدث لنا، لو أنّنا لم ن

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