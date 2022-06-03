المرور العامة تحدد اوقات ساعات العمل الرسمية في كافة دوائر التسجيل

2022/06/03 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديريةالمرورالعامة —————— (المشروع الوطني) ——————– تهديكم مديرية المرور العامة اطيب التحيات وتود ان تحيطكم علماً ان دوام موظفيها في كافة دوائر التسجيل( المشروع الوطني) هو من الساعة٨ صباحاً الى الساعة ٨ مساءاً.لاستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم وتبسيط الاجراءات الخاصة بستجيل المركبات والدراجات ونقل ملكيتها واصدار اجازات السياقة.وقدتم بعون الله انجاز التحسينات اللازمة على نظام […]

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