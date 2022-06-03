"فتيات العجلات" مبادرة تشجع الفتيات على ممارسة الرياضة في لبنان

2022/06/03 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تُقبِل الفتيات في العادة، خصوصا في بعض المجتمعات المحافظة، على ممارسة رياضتهن المفضلة بسبب بعض المعتقدات السائدة في المجتمعات العربية والتي تضع قيودا كثيرة على النساء، ولكن ما فعلته لينا الحايك وغاييل عاقوري من لبنان قد يغير هذه الفكرة.

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