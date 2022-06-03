الفنان دريد لحام: العراق سباق بمد جسور المحبة مع سوريا والعالم العربي

2022/06/03 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملاكرم وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الجمعة، الفنان السوري القدير دريد لحام على مجمل أعماله وخاصة المسرحية منها، وذلك مع انطلاق أسبوع الفيلم السوري في العراق على المسرح الوطني في بغداد.وأكد لحام لوكالة الأنباء العراقية (واع) عقب التكريم، أن "العراق سباق دوماً بمد جسور المحبة والوئام مع اقطار العالم العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص"، مؤكداً "المحبة بين الشعبين العراقي والسوري لم تنقطع يوماً".وأشار إلى أن "بغداد تعني التاريخ والحضارة والتراث، ومن أجمل الأغاني التي أحبها ما غناه فريد الأطرش (روح يبساط على بغداد)".وعن نشاطه الفني أوضح لحام " لم ننقطع عن جمهورنا في التلفزيون لكن المسرح يريد طاقة جسدية كبيرة ومع تقدمي بالسن لم أعد قادراً على ذلك ولكن يكفي أن لي عملاً هو مسرحية كاسك ياوطن الحاضرة بقوة عبر التسجيلات ومضمونها الذي يوحي بأنها كتبت للمستقبل ".وتقيم دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بالتعاون مع “المؤسسة العامة للسينما” التابعة لوزارة الثقافة السورية وتحت رعاية هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، الفعالية السينمائية “أسبوع الفيلم السوري” تحت شعار “من بغداد هنا دمشق”، على المسرح الوطني في بغداد، من 3 حتى 7 حزيران الجاري.

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