المرور تحدد ساعات الدوام في دوائرها

2022/06/03 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مديريةالمرورالعامة------------------(المشروع الوطني)--------------------تهديكم مديرية المرور العامة اطيب التحيات وتود ان تحيطكم علماً ان دوام موظفيها في كافة دوائر التسجيل( المشروع الوطني) هو من الساعة٨ صباحاً الى الساعة ٨ مساءاً.لاستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم وتبسيط الاجراءات الخاصة بستجيل المركبات والدراجات ونقل ملكيتها واصدار اجازات السياقة.وقدتم بعون الله انجاز التحسينات اللازمة على نظام التسجيل من قبل الشركة الالمانية ليستوعب العدد الاكثر من السابق حيث وصل عدد المعاملات لليومين الماضيين اكثر من ثلاثة عشر الف معاملة.



مع العلم ان المشروع الوطني مستمر بالعمل وتقديم افضل الخدمات ولايوجد توقف في النظام الخاص بتسجيل المركبات في المشروع الوطنيكم وخصصت مديرية المرور الخطوط الساخنة (440--455)لاستقبال المقترحات والاسئلة والاستفسارات والشكاوى ----------------------ان مديرية المرور حريصة على توفير افضل الخدمات في مجال العمل المروري

ومن الله التوفيق

مديرية المرور العامةالعلاقات والاعلام

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