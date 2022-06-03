2022/06/03 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مقرب من مرشح رئاسة الوزراء جعفر الصدر، اليوم الجمعة، حقيقة وجود لقاء مرتقب يجمع الصدر مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري.وقال المصدر المقرب، لـ(بغداد اليوم)، ان "المعلومات التي تحدث عن وجود لقاء مرتقب يجمع مرشح رئاسة الوزراء جعفر الصدر مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري، غير صحيحة اطلاقاً، ولا يوجد أي ترتيب لهكذا اجتماع".وبين ان "جعفر الصدر، يتواجد حالياً في لندن ويمارس مهامه كسفير للعراق، ولا توجد أي نية له لزيارة العراق خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب منه يكشف لـ"بغداد اليوم" حقيقة وجود لقاء مرتقب بين جعفر الصدر وهادي العامري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب منه يكشف لـ"بغداد اليوم" حقيقة وجود لقاء مرتقب بين جعفر الصدر وهادي العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).