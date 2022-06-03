شرطة النجف تقبض على عصابة داخل “مقبرة وادي السلام”.. ماذا وجدوا معهم؟

2022/06/03 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف قائد شرطة النجف القاء القبض على عصابة داخل مقبرة وادي السلام تمتهن سرقة الدراجات والحقائب النسائية وتضبط بحوزتهم مواد مخدرة.اعلام مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف ============================= اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة عن القاء القبض على عصابة من قبل مكافحة اجرام النجف متهمة بالسرقة تعمل داخل مقبرة […]

ظهرت المقالة شرطة النجف تقبض على عصابة داخل “مقبرة وادي السلام”..



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