دريد لحام : شكرا لبغداد المحبة وعراق الكرامة

2022/06/03 | 19:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

كرم وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الجمعة، الفنان السوري القدير دريد لحام على مجمل أعماله وخاصةالمسرحية منها، وذلك مع انطلاق أسبوع الفيلم السوري في العراق على المسرح الوطني في بغداد.

وقال لحام في كلمة له خاال حفل التكريم وحضره مراسل وكالة “خبر برس” (واخ): لقد زرت العراق منذ اربعين عاما وحتى الان اتكلم لاولادي عن ذكرياتي عن بغداد وابني يقول دائما الحمدلله والدي ذاكرته حاضرة لكنه ينسى كم مرة تلكم لنا عن تلك الذكريات “.

واضاف “ شكرا على كرم الضيافة والاستقبال ان احلى هبات الله هو ملامسة قلوب الاخرين وقد لامستم قلبي بهذا التكريم الذي سيجعلني فخورا “.

وتابع “ شكرا لبغداد المحبة وعراق الكرامة شكرا لبلاد الرافدين التي ترفدنا دائما بما هو اجمل”.

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