مرحلة أولية.. اطلاق حملة لزراعة 10 آلاف شجرة في بغداد

2022/06/03 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تطلق حملة كبرى لزراعة ١٠ آلاف شجرة كمرحلة اول لمكافحة التصحر بغداد ٣-٦-٢٠٢٢ اعلنت امانة بغداد اطلاقها حملة كبرى لزيادة المسطحات الخضراء في العاصمة بغداد بعنوان (#بغداد _تزرع) تشمل زراعة 10 آلاف شجرة كمرحلة اولى .وذكر بيان للامانة ان ” الدوائر البلدية في جانب الرصافة وبالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير ستباشر يوم […]

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اطلاق حملة لزراعة 10 آلاف شجرة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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