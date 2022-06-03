التجارة تدعو الفلاحين ومسوقي الحنطة الى مراجعة المراكز التسويقية لاستلام مستحقاتهم المالية

2022/06/03 | 19:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفقد وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الجمعة سايلو الدورة وصومعة ضاري، للاطلاع على خزين الحنطة وكميات الحنطة المسوقة لموسم 2022، داعيا الفلاحين ومسوقي الحنطة الى مراجعة المراكز التسويقية لاستلام مستحقاتهم المالية.وقالت الوزارة في بيان لها نقله مكتبها الاعلامي، وتلقته ايرث نيوز” ان “الوزير الجبوري دعا الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة هذا الموسم […]

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