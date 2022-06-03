حبوب كربلاء : خزيننا من الحنطة يكفي المواطنين لعدة أشهر

2022/06/03 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، أن مخزونها من محصول الحنطة يكفي المواطنين في المحافظة لعدة اشهر.وذكر مدير تجارة الحبوب في محافظة كربلاء المقدسة محمد حسن ضاحي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الموسم التسويقي لهذا العام بدأ في التاسع عشر من شهر نيسان الماضي، وتم استلام الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين من قضاء التمر والخيرات والجدول الغربي وقضاء الحر".وأضاف، أن "الموسم الحالي يعد ناجحاً في عملية استلام الحنطة المحلية لأن نوعية الحنطة كانت جيدة بحسب التجارب المختبرية التي أجريت عليها واظهرت جودتها"، لافتاً إلى أن "الافتتاح التجريبي للسايلو المعدني هذا العام زاد من الطاقة الخزنية في المحافظة، إذ تصل طاقته الخزنية إلى 30 ألف طن ، ما يعني زيادة الطاقة الخزنية للمحافظة ووصولها إلى 100 ألف طن".واثنى ضاحي ،على " معرفة المزارعين بالحبوب وتوجههم لاستيراد الاصناف المميزة ذات الإنتاج الوفير والنوع الوزني الجيد"، مشيراً إلى أن "كمية الحنطة المسوقة إلى سايلو كربلاء المقدسة العام الماضي بلغت 87 ألف طن ، فيما لاتزال عملية تسويق الحنطة مستمرة هذا العام".وتابع أن "من المؤمل أن تصل الكميات المسوقة الى أكثر من كميات العام الماضي بسبب زيادة الرقعة الجغرافية المزروعة بمحصول الحنطة ، إضافة الى استخدام الطرق الحديثة في الزراعة".وأكد مدير الحبوب في المحافظة أن "محصول الحنطة الموجود في مخازن محافظة كربلاء المقدسة يكفي المواطنين لعدة أشهر، ولا خوف من الأزمة الغذائية العالمية التي أثرت على بعض الدول".

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