المحاكمة العقلية لتاريخ العقيدة والشريعة - همام الشريفي

2022/06/03 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#همام_الشريفي بقلم: همام الشريفي - المملكة المتحدة03/06/2022الجزء الأول - (فهم التراث الإنساني)يتفق علماء الاجتماع على ان صناعة عقول المجتمع تتشكل في مراحل الدراسة المختلفة والضابط الأساسي لها هو وجود ثقافة متطورة في النظرة الى الآداب والعلوم والفنون والعقائد والتراث ضمن منهج منطقي يسمى اصطلاحا "بالعقلانية".



في موضوع التراث تحديدا، فانه لا يمكن تشكيل او تطوير ثقافة عامة بدون تنقيح التاريخ بمحاكمة ع ......





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