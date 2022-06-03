متحاربون تحت راية أيديولوجية واحدة ... ولكن - عبدالله عطية شناوة

2022/06/03 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة يقال أن العالم عاد إدراجه الى حقبة الحرب الباردة التي بادر لها الغرب ضد الاتحاد السوفييتي ومناطق نفوذه، بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية.



لكن ثمة أختلاف جوهري، من حيث الدوافع والأهداف، بين تلك الحرب التي أنتهت منذ أكثر من ثلاثين عاما بسقوط جدار برلين، وبين الحرب الحالية التي تدور رحاها اليوم على الأراضي الأوكرانية.الحرب الباردة التي بدأت أواسط أربعينات القرن الماضي كانت دوافعها إيد ......





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