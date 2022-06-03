شاهد لحظة قطع الصدر لكلمته والانسحاب اعتراضاً على عدم الانصات

2022/06/03 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انسحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، من المنصة التي ألقى من خلالها كلمة في ذكرى “استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر”.

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