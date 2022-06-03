التربية تنفي اعتماد درجات نصف السنة كنهائية للصف الثالث المتوسط

2022/06/03 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، اعتماد درجات نصف السنة كمعيار نجاح للصف الثالث المتوسط من عدمه.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تسجيل صوتي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي باعتماد درجة نصف السنة أو الفصل الثاني كدرجة نجاح".وأضاف، أن "امتحانات الثالث المتوسط ستستأنف قريباً وسيكون هناك اجتماع للجنة الدائمة للامتحانات مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موعد استئنافها".

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