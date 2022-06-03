2022/06/03 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادغادر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، المنصة بعد دقائق من اعتلائها زعلا على جمهوره لعدم الانصات.

وطالب الصدر في مستهل كلمته الجماهير بالإنصات مفتتحا الكلمة بتوجيه الاتهام لحزب البعث بقتل المرجع الشهيد محمد صادق الصدر وترديد هتافات "كلا كلا للبعث".

وردد الصدر عبارة "انا زعلان عليكم وراح تزعلوني عليكم اكثر"، ومن ثم غادر المنصة.

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