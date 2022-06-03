كلمة للصدر في النجف

2022/06/03 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

ألقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، كلمة له في ذكرى استشهاد والده محمد محمد صادق الصدر ونجليه.

وقال الصدر في كلمته التي ألقاها من النجف تابعتها (بغداد اليوم) إن "من قتل الوالد ونجليه هو البعث الصدامي بأمر من الطاغية".

هذا وغادر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنصة بعد دقائق من اعتلائها زعلا على جمهوره لعدم الانصات.

وطالب الصدر في مستهل كلمته الجماهير بالإنصات مفتتحا الكلمة بتوجيه الاتهام لحزب البعث بقتل المرجع الشهيد محمد صادق الصدر وترديد هتافات "كلا كلا للبعث".

وردد الصدر عبارة "انا زعلان عليكم وراح تزعلوني عليكم اكثر"، ومن ثم غادر المنصة.

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