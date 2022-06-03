2022/06/03 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور ف 6 : مقدمة عن عمل المرأة فى رؤية قرآنية ب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع .



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) ف 6 :مقدمة عن عمل المرأة فى رؤية قرآنية :ــ1ــ جرى العُـرف على تقسيم العمل بين المرأة والرجل ، فالمرأة تعمل داخل البيت ، والرجل يسعى خارجه لتوفير المعاش ، وفي الأحوال الاستثنائية تضطر المرأة للسعي على المعاش حين تفقد العائل أو يعجز رب الأسرة ، وفي أحو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ف 6 : مقدمة عن عمل المرأة فى رؤية قرآنية - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ف 6 : مقدمة عن عمل المرأة فى رؤية قرآنية - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).