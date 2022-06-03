الأولمبي يرفع شعار الفوز في مواجهة نظيره الأسترالي

2022/06/03 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي منتخبنا الأولمبيّ نظيره الأسترالي غداً السبت في الساعةِ الرابعة بتوقيتِ بغداد، والمباراةُ لحِسابِ الدور الثاني من دوريّ المجموعاتِ لبطولةِ آسيا دون 23 عاماً.يدخلُ الأولمبيّ المباراةَ وبجعبته نقطةٌ واحدةٌ من تعادلٍ بهدفٍ أمام الأردن، فيما يخوضُ الكنغارو المواجهةَ متصدراً المجموعة بـ3 نقاط تحصلَ عليها من فوزٍ حققهُ على الكويت بهدفين من دون […]

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