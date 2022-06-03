هل يلتقي بايدن بمحمد بن سلمان؟ شاهد كيف أجاب الرئيس الأمريكي أمام إعلاميين

2022/06/03 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا توجد لديه "خطط مباشرة" لزيارة المملكة العربية السعودية، في مؤتمر صحفي له، الجمعة، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى الدولة الخليجية لملاقاة ولي العهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في ظل سعيه لتحسين العلاقات في الشرق الأوسط.

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