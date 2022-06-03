2022/06/03 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، على قطع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لكلمته في ذكرى استشهاد والده، اليوم الجمعة، بانه شيء محزن ومؤسف جداً.وقال العذاري في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز: “ما حدث اليوم في كلمة سماحة القائد الصدر (دام عزه) بمناسبة ذكرى استشهاد الولي الصدر (قدس سره) والنجلين […]

ظهرت المقالة بعد قطع الصدر لكلمته في ذكرى استشهاد والده..



العذاري يعلق: شيء محزن ومؤسف جداً أولاً على ايرث نيوز.

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