وطني الصالات ينهي تحضيراته استعداداً لمواجهة الكويت غداً

2022/06/03 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتمَ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته استعدادًا لمواجهةِ منتخب الكويت غداً السبت في قاعةِ نادي النصر الكويتي ضمن منافساتِ الجولة الأولى للمجموعةِ الأولى من بطولةِ غرب آسيا.وبدأت الحصةُ التدريبيّة، التي جرت تحت إشرافِ المدير الفني الإيراني ناظم الشريعة، بتمارين الإحماءِ ثم التمرير والاستحواذ قبل أن يجري المدربُ تقسيمةً من […]

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