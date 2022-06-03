ميناء ام قصر الجنوبي يحقق إيرادات مرتفعة خلال شهر أيار 2022

2022/06/03 | 21:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، عن احصائية الحمولات والبضائع الصادرة والواردة والسفن التجارية وناقلات المشتقات النفطية خلال شهر أيار الماضي للعام الجاري 2022.وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “ميناء ام قصر الجنوبي في حالة تطور مستمر وهذا ما نشهده من خلال […]

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