2022/06/03 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة التربية تستأنف امتحانات الثالث المتوسط وتنشر جدولاً جديداً أولاً على ايرث نيوز.

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